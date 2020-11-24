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Kaymakam Güven'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Eskişehir’in Han İlçe Kaymakamı Oray Güven, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eskişehir'in Han İlçe Kaymakamı Oray Güven, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Güven, mesajında, "Güçlü Türkiye geleceği bu günden yakalamak, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın mili değerlerimize bağlı, gelişme ve ilerlemenin tek koşulunun çalışmak ve üretmek olduğunu benimsemiş olarak yetiştirilmesiyle gerçekleşebilecektir. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli mesleklerin başında öğretmenlik mesleği gelmektedir. Öğretmenlerimizin ifa ettikleri kutsal ve zor görevin karşılığı olarak, toplum nezdinde hak ettikleri saygın yer her zaman daim olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar. Aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim'' diye belirtti.

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