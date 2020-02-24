Kaymakamlar toplantısı Vali Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi

Vatandaşlara sunulacak hizmetlerin daha kaliteli ve verimli olması için yetkili makamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Çakacak, “Gerek il gerek ilçe düzeyinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak adına yaptığımız çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. İl ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda vatandaşlarımızın istek ve taleplerine çözümler üretmeye çalışacağız. Bizler, vatandaşlarımıza sunulacak hizmetlerin verimli olması ve organize edilmesi noktasında yetkili makamlar olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Vatandaşlarımızın en kaliteli hizmete en iyi şekilde ulaşmaya hakkı vardır” dedi.

İlçeler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için tüm iş ve işlemlerin bizzat kaymakamlar tarafından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, uyuşturucu ile mücadeleye önem verilmesini, vakıf yardımlarının adaletli bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza devletimizin uzanan eli olmaya devam edilmesini istedi.

Toplantıda, ilçelerde devam eden çalışmalar ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlar hakkında kaymakamlar tarafından Vali Çakacak'a bilgi verildi.

Toplantının sonunda Vali Çakacak, kaymakamlara çalışmalarında başarılar diledi.