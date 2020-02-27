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Kaymakamlardan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, Sakarya Taraklı Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve Günyüzü ilçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Eskişehir İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, Sakarya Taraklı Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve Günyüzü ilçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Başkanlık makamında Kaymakamları ağırlayan Başkan Bozkurt, yapılan nazik ziyaretten dolayı İnönü, Sakarya Taraklı ve Günyüzü ilçe kaymakamlarına teşekkür etti.

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