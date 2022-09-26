İhlas Haber Ajansı

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Kaza sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ADB 062 plakalı otomobil 26 BE 637 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 BE 637 plakalı otomobil devrildi. Her iki otomobilde de büyük maddi hasarın oluştuğu kaza sonucu devrilen otomobilde bulunan A.G. ve N.K. isimli şahıslar yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya ilgili çalışma başlatıldı.

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