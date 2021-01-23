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Kaza yaptı, aracını kilitleyip gitti

Eskişehir’de bir otomobil virajı alamayarak duvara çarparak durabilirken, sürücüsü maddi hasarlı kazanın ardından aracını kilitleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Eskişehir'de bir otomobil virajı alamayarak duvara çarparak durabilirken, sürücüsü maddi hasarlı kazanın ardından aracını kilitleyerek olay yerinden uzaklaştı.


Kaza, saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 VK 963 plakalı aracın sürücüsü virajı alamayıp önce ağaca, ardından da duvara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle otomobilin hava yastıkları açılırken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, aracı terk edilmiş halde buldu. Sürücüye ulaşılamazken araç kapılarının kilitli olması dikkat çekti.

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