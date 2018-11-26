Kazandığı kupaları Başkan Ataç'a getirdi

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile çalışmalarını sürdüren vücut geliştirme sporcusu Sarvar Sarvarov, Kıbrıs'ta düzenlenen şampiyonada kazandığı kupaları Başkan Ataç'a getirerek teşekkür etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mr. & Mrs. Universe'18 W.A.B.B.A. WORLD Kainat Şampiyonası'ndan iki kupa ile dönme başarısı gösteren vücut geliştirme sporcusu Sarvar Sarvarov ile bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen ve 11 ülkeden, 127 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden ve iki ayrı kategoride dünya ikinciliği ve dördüncülüğü derecesi elde eden Sarvarov, “Ahmet Başkanım, teşekkür etmeye geldim, çünkü sizin sayenizde ben bu başarıları elde ettim. Sizin destekleriniz olmasa oraya gidip yarışamaz ve bu kupaları kazanamazdım. Her platformda Türkiye adına yarışmak ve daha büyük başarılar kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu. Başkan Ataç da spora ve sporculara destek olmayı sürdüreceğini ifade ederek Sarvarov'u tebrik etti. Ziyaret, ikincilik ve dördüncülük kupaları ile çektirilen fotoğrafın ardından son buldu.