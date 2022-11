‘Kazanmayı Bilen Çiftçi' projesi eğitimleri Eskişehir'de başladı

Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Pamuk, Taze Fasulye, Sanayi Domatesi ve Tatlı Mısır türlerinde Türkiye'nin önde gelen tohum ıslahçısı ve üretici firmalarından MAY Tohum, hazırladığı ‘Kazanmayı Bilen Çiftçi' projesi ile çiftçi eğitimlerini Eskişehir'den başlattı. Marka Müdürü Selcan Şenol, “2022-23 üretim sezonunda ortalama bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

1978 yılından beri sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumluklarının Ar-Ge'si, üretimi, yurtiçi-yurtdışı pazarlaması ve satışı konularında faaliyetlerini sürdüren, Türkiye'nin ilk özel tohum firması MAY Tohum, hazırladığı proje ile çiftçilerin tarımsal üretimde finansal süreçlerin yönetilmesi konusunda ve üretim süreçlerinde teknik destek eğitimlerini çiftçilere sunuyor. 2022 yılının ilk buluşmasının Eskişehir'de gerçekleştirildiği eğitime, çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimci Hakan Turgut ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özekici'nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, sektör çerçevesinde yapılabilecek yatırımlar, finans yönetimi hakkında bilgiler ile tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik Etkin Sulama ve Gübreleme uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

“2022 ve 2023yılında ortalama bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz”

2022-23 üretim sezonu içinde bin kadar çiftçiye ulaşma hedefiyle hareket ettiklerini belirten MAY Tohum Marka Müdürü Selcan Şenol, “Bugün burada Kazanmayı Bilen Çiftçi projesi için bir araya geldik. MAY Tohum ailesi olarak var olduğumuz günden bu yana sürekli gelişime yatırım yapıyoruz. 40 yılı aşkın tecrübemizle sağlıklı ve güçlü bir gelecek için çabalıyoruz. Bu noktada yalnızca işimizi geliştirmekle kalmıyor, ülke tarımının kalkınması ve sürdürülebilir bir tarım için çiftçilerin de gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Bunu kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sürekli gelişim vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Kazanmayı Bilen Çiftçi Projemiz, her geçen yıl zorlaşan ekonomik ve çevresel şartlarda, minimumum alandan maksimum verimi ve kazancı elde etmelerine katkı sağlayacak finansal yönetim süreçleri ile ilgili eğitimleri, üretim süreçlerinde daha yüksek performans için teknik destek sağlayacak eğitimleri barındıran özel bir proje. Bu proje çerçevesinde 2022 yılı itibari ile Türkiye'de 4 farklı şehirde çiftlerimizle bir araya geleceğiz. Projemizin ilk ayağında Eskişehir'deyiz. 2022 ve 2023yılında ortalama bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Üreticimize para yönetimlerini nasıl yapacaklarını anlatacağız”

Eğitime katılan üreticiye para yönetimi hakkında bilgiler verileceğini belirten MAY Tohum Satış Müdürü Abdullah Demir ise, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün MAY Tohum olarak Eskişehir'deyiz. Özellikle Eskişehir'de bulunan üyelerimize, iş ortaklarımıza Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi'nde, maliyetlerini, gelirlerini, yani kazançlarını, daha doğrusu para yönetimlerini nasıl yapacaklarını anlatacağız. MAY Tohum olarak 45 yıldır, sektörde tohum yatırımcısı olarak üretim, Ar-Ge, satış pazarlama faaliyetleri yürütmekteyiz. Faaliyetlerimizi sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da hem üretim hem satış pazarlama faaliyetleri olarak devam etmekte. Eskişehir'de üreticilerimize, özellikle mısır ve ayçiçeği, ayrıca sebze türlerinin üretiminde gelirlerini nasıl arttıracakları konusunda bilgi aktarmaya çalışacağız. Ayrıca sulama ve gübreleme konularında, teknik anlamda bilgileri akademisyen öğretim üyesi hocalarımızla birlikte onlara vermeye çalışacağız.”