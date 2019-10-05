Kazı çalışmalarından sonra üstün körü kapatılan yol vatandaşı çileden çıkardı

Eskişehir'de, birçok sokakta elektrik kablolarının yer altına alınması amacıyla yapılan kazı çalışmaları bitmesine rağmen geride bırakılan enkaz vatandaşı çileden çıkardı.

Eskişehir'de, bir elektrik firması tarafından bir süre önce sokak ve caddelerde bulunan elektrik kablolarının yer altına alınması için kazı çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, kazılan bazı sokaklarda çalışmaların bitmesine rağmen yollar üstün körü kapatılarak bırakıldı. Yağmurun da yağmasıyla atıl vaziyette bırakılan yollarda biriken sular, apartman içlerine kadar ulaştı.

Vatandaşlar ise, düzeltilmeyen yoldaki biriken suları kazma kürek yardımıyla gidere ulaştırmaya çalıştı. Yenibağlar Mahallesi Gün Sokak üzerinde de yapılan kazı çalışmalarında aynı durum meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan apartman sakinleri, biriken suları kendi imkanlarıyla gidere ulaştırmaya çalıştı.

“Kendimiz kazma kürekle suları tahliye etmeye çalışıyoruz”

Bir apartman sakini, “Ağustos ayı başında mahallemizde kazı çalışmaları yapıldı. Elektrik kablolarının yer altına alınacağını söylediler. Çalışmalar bittikten sonra kaldırım hasarlı, yol ise üstün körü çakılla kapatıldı. Bu süreçten sonra yağan en ufak bir yağmurda, apartmanın önündeki çukur bırakılan yerlerde su birikmesi sonucu kaldırım ve yol kullanılamaz hale geldi. Sokağın başında bulunan giderlere su ulaşmadığından dolayı biriken su kaldırıma ve apartman içine doluyor. Bu konuda mağduriyetimizin giderilmesi konusundan yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz. Kendimiz kazma kürekle suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde apartman içine ulaşan sular rutubet ve kokuya neden oluyor” ifadelerini kullandı.