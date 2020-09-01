Kazım Kurt: “98'inci yılı da coşku ve gururla”

Kazım Kurt, 2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı nedeniyle mesaj yayınladı.

Vatan topraklarımızın düşman işgaline karşı savunulmasında üstün bir direnç gösteren Eskişehir'in işgalden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını vurgulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

“Kurtuluş Savaşı'nın 5 önemli meydan muharebesinin üçü Eskişehir'de yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın önemli muharebelerinden biri olan I. İnönü Savaşı Eskişehir topraklarında gerçekleşmiştir. Eskişehir, Kurtuluş Savaşı'nın kilit noktalarından birini oluşturduğundan, savaşta maddi ve manevi olarak çok yıpranmıştır. Savaş zamanlarında zor ve olumsuz koşullara rağmen vatan sevdalılarını örgütleyen ve vatanı uğruna canlarını gözlerini kırpmadan veren şehitlerimize her zaman sahip çıkmalıyız, unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Bu anlamlı günde, kutsal yurdumuzun topraklarında bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, ulusumuzu çağdaş yaşam olanaklarına kavuşturan Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.”