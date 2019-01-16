Kazım Kurt fotoğrafçılık atölyesinin ilk dersine katıldı

Dr. Feyyaz Bodur tarafından gerçekleştirilen fotoğrafçılık atölyesini ziyaret etti. Eğitmenler ve atölye katılımcıları ile buluşan Başkan Kurt, fotoğrafçılık atölyesinin ilk dersine de katılarak, ders dinledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) Osman Yaşar Tanaçan ve Doç. Dr. Feyyaz Bodur tarafından gerçekleştirilen fotoğrafçılık atölyesine katıldı.

Eğitmenler Tanaçan ve Bodur ile bir araya gelen Başkan Kurt, atölye katılımcıları ile birlikte ders dinledi. Öğrenci ve eğitmenlere başarılar dileyen Başkan Kazım Kurt, “Fotoğrafçılık çağdaş sanatın en güzel örneklerinden biri. Odunpazarı Belediyesi olarak fotoğraf konusunda çok özel projelerimiz var. Bunları geliştirmeye devam ediyoruz. Sizleri öğrendiklerinizi pekiştirmek ve geliştirmek için her daim Odunpazarı'nın eşsiz atmosferine bekliyoruz. Hepinize başarılı bir atölye süreci diliyorum. Işığınız bol olsun. Sizden başarılı fotoğraflar bekliyoruz” dedi.