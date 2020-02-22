Kazım Kurt fuarda nikâh kıydı

Evleniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nı gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, fuar alanında Odunpazarı Belediyesi Nikâh Dairesine başvuran bir çiftin nikâhını kıydı.

Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ev'leniyoruz, Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nda nikâh kıydı. Odunpazarı Belediyesi Nikâh Dairesine başvuran Nursel Kayabaşlı ile Ebubekir Susam çiftinin nikâhını kıyan Başkan Kurt, çifte mutluluklar diledi. Çiftin bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayan vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Kurt, fuarın Eskişehir'e hayırlı olmasını diledi.

Nikâhın ardından fuar alanını gezen Başkan Kazım Kurt'a, esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de kabul ederek bol bol fotoğraf çektirdi.