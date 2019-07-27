Kazım Kurt: “Gazilerimiz onurumuzdur”

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Özkütük ve üyeler, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı göstererek yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'un tebrik etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneğine verdikleri desteklerden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür eden Özkütük, Odunpazarı Belediyesi'nin yeni dönemde daha büyük işler yapacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, dernek ve STK'lara her zaman destek olacaklarını ifade etti. Başkan Kurt, “Gazilerimiz bizlerin onurudur. Vatan savunması gibi çok kutsal bir görevde gazi olan vatandaşlarımız bize emanettir ve her zaman onların yanında olacağız” dedi.