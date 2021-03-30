Kazım Kurt: “Girişimci kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu'nca başlatılan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEP's) yaygınlaştırılması destek beyanını imzaladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun yürüttüğü projeler hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Gürkaynak, Eskişehir'de kadın girişimciliğinin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Kadın girişimciliğine dikkat çekmek ve şehrin kurumlarının da desteğini almak amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini kampanyaya dönüştürdüklerini anlatan Gürkaynak, Başkan Kurt'a kadın girişimcilere verdiği destek için teşekkür etti.

“Girişimci kadınlara destek vermeye devam edeceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Odunpazarı Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütülen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiklerini belirten Başkan Kurt, belediye çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Strateji Müdürlüğü bünyesine ‘eşitlik birimi' kurduklarını söyledi. Başkan Kurt, “TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Eskişehir'de başlatılan ve iş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu beyana imza atarak desteğimizi de kayıt altına aldık. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri beyanının, kadın girişimciliğinin cesaretlendirilmesi için önemli bir etken olacağına inanıyorum. Biz de Odunpazarı Belediyesi olarak girişimci kadınlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kurt konuşmaların ardından, TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu'nun Birleşmiş Milletler UN Women Turkey Ofisi'nin katkısıyla Eskişehir'de kampanyaya dönüştürdüğü BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEP's) yaygınlaştırılması için hazırlanan destek beyanını imzaladı.