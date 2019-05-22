Kazım Kurt, iftarda 75. Yıl sakinleri ile bir araya geldi

Yıl Mahallesi'nde iftar programı düzenledi.

75. Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen iftar programına; Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, dileklerini ve sıkıntılarını birebir Başkan Kurt'a iletme fırsatı yakaladı. Masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt; vatandaşların dilek, şikâyet ve isteklerini de dinledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kurt, onların fotoğraf taleplerini de kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

İftardan sonra yaptığı konuşmada tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Başkan Kurt, “Ramazan ayları birlik ve beraberlik içerisinde, hoşgörünün en üst noktaya çıktığı aylardır. Bu aylarda birbirimizle olan ilişkilerimizi daha çok sevgi ve saygı üzerine kurmalıyız. Birbirimize dostluk eli uzatmalıyız ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkarmalıyız. Bu iftar da, bu birlik ve beraberliğin bir örneği olsun. 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan hemşerilerimizin Ramazan'ı hayırlı olsun. Yaklaşan bayramınızı da şimdiden kutluyorum” dedi.

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncuları, Orta Oyunu sahneledi. Özellikle çocukların büyük bir ilgi ile izlediği Orta Oyunu, büyüklere ise eski Ramazanları anımsattı.