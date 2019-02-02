Kazım Kurt, Meclis üyesi aday adayları ile buluştu

CHP Eskişehir İl Başkanı Abdulkadir Adar ve CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar'ın da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, halkçı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile yönettiklerinin altını çizdi. İktidarın kendilerini her türlü alanda engellenmeye çalıştığını belirten Başkan Kurt, buna rağmen kamu kaynakların doğru kullanarak başarılı çalışmalara imza attıklarını kaydetti. İktidarın kendilerine destek vermeyeceğini bilerek yola çıktıklarını ifade eden Başkan Kurt, tüm engellemelere rağmen zorlukların üstesinden gelerek çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

“Odunpazarı Belediyesi'ne 500 dönüm hazine arazisi kazandırdık”

Beş yıl içerisinde yaklaşık 500 dönüm hazine arazisini Odunpazarı Belediyesi'ne kazandırdıklarını dile getiren Başkan Kurt, tüm engelleme çalışmalarına rağmen İller Bankasından 70 milyon lira kredi aldıklarını söyledi. Yaptıkları tasarruflarla Odunpazarı Belediyesi'ne 170 araçlık bir filo kurduklarını kaydeden Başkan Kurt, “İş makinesi, kamyon, otobüs ve binek araçları dahil. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün büyük araçları dışında kiralık aracımız kalmadı. Bunların tamamı bize ekonomik kaynak olarak geri döndü. Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliği çoğunluğunu elde etmiş olsaydık, Sanayi Çarşısı'nın dönüşümünü şimdiye kadar bitirmiş olurduk. Güneş Enerji Santralini kurup, bu santralden ayda 100-150 bin civarında bir tasarruf yapmış olacaktık. Bunları önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte yapalım. Olgunlaştırdık, belirli bir takip noktasına getirdik ve 2019'dan itibaren gerçekleştireceğiz” dedi.