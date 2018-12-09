Kazım Kurt: “Odunpazarı sanatın merkezi olacak”

Odunpazarı Belediyesi tarafından 2017-2018 döneminde açılan Fotoğrafçılık Atölyesine katılan öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galersi'nde sergilenmeye başlandı.

‘Objektifimden Yansıyanlar' adı verilen karma serginin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atölye eğitmenleri Osman Yaşar Tanaçan ve Doç. Dr. Feyyaz Bodur, atölye katılımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışında konuşan Başkan Kazım Kurt, Eskişehir'de fotoğraf denince akla Osman Yaşar Tanaçan geldiğini belirtti. O nedenle serginin açıldığı galerinin adının Osman Yaşar Tanaçan galerisi olduğunu söyleyen Başkan Kurt, “Biz, kendisine şükran, minnet borçluyuz; çünkü içindeki malzemeler de onundur. Odunpazarı Belediyesi olarak, sanatı ve sanatçıyı hayatın içinde tutmak istiyoruz. O başlangıçla beraber, Tanaçan'ın bize getirdiği çalışma bu sergiyi önümüze koydu. Uzun süren bir atölye çalışmasının sonunda Eskişehir'deki fotoğraf meraklılarının fotoğrafı öğrenmesini sağladığı için ben, Osman Yaşar Tanaçan'a tekrar teşekkür ediyorum. Feyyaz Bodur, arkadaşım, dostum. Çok eski ilişkilerimiz olan kahraman fotoğrafçı ve bilim insanlarından birisi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Eskişehir, Odunpazarı sanatın merkezi olacak. Her sanat türüne kucak açıyoruz, destek veriyoruz; çünkü bunlar bizim değerlerimiz, düşün dünyamızın işaretleri. Türk Halkı gelişmeye, bilime açık ve bu konuda da gerçekten takipçi bir halk. Ben halkımıza güveniyorum. Onlara öncülük eden bilim insanlarımıza güveniyorum. Bu fotoğraf sergisinde fotoğrafı öğrenerek karşımıza gelen dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Katılımcılar, açılış konuşmalarının ardından fotoğraf sergisini gezdi. Fotoğrafları tek tek inceleyen Başkan Kurt, eser sahipleri ile de fotoğraflar hakkında sohbet etti.