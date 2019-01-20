Kazım Kurt taksicileri ziyaret etti

Taksicilerin istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduklarını söyledi. İlgiyle karşılanan Kurt'a taksici esnafı, "Odunpazarı'nda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar için teşekkür ediyoruz. İl dışından gelen müşterilerimiz de bizler de yapılan çalışmaları görüyoruz" dedi.

Taksiciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Başkan Kazım Kurt, “Eskişehir halkına hizmet eden tüm esnaflarımız gibi taksici kardeşlerimizle de sürekli temas halindeyiz. Kendilerini ziyaret ederek hem kentimiz hakkında sohbet ediyor hem de istek ve şikayetlerini dinliyorum. Onlar da bizi misafirperverce konuk ediyor. Taksici arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.