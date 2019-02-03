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Kazım Kurt, ziyaretlerine devam ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, fabrika ziyaretlerine devam ediyor.


Daha önce farklı fabrikalarını ziyaret ederek işçiler ile buluşan Başkan Kurt, son olarak elektroteknik işçileri ile bir araya geldi. İşçilerin istek ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Kurt, notlar aldı. CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar da ziyaret sırasında Başkan Kurt'a eşlik etti. İşçilere Odunpazarı Belediyesi'nde 5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan tüm işçi ve emekçilerin sendikalı olduğunun altını çizdi. Göreve gelir gelmez taşeron işçilerin sendikalaşması önündeki engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Başkan Kurt, işçi ve kamu sendikaları sürekli bir arada olduklarını anlattı. İşçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kazım Kurt, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan işçi ve emekçilerle bir aile olduklarını ifade eden Başkan Kurt, “Bizler bir aileyiz ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Ben çalışma arkadaşlarımın her zaman yanındayım. Onlarla birlikte tüm işçi ve emekçilerin haklarını her zaman savunmaya devam edeceğim” dedi.

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