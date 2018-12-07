Kazım Kurt'a Kayı Boyu Derneği'nden ziyaret

Kayı Boyu Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı. Başkan Kurt tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan ve yapılacak çalışmaları dinleyen Kayı Boyu Derneği üyeleri birçok konuda merak ettikleri gelişmeleri de en yetkili ağızdan dinleme fırsatı buldu. Kayı Boyu Dernek Başkanı Duman, “Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra, Odunpazarı'nda başarılı çalışmalara imza attı. Odunpazarı'nda yaşayan vatandaşlar için çok değerli hizmetleri hayata geçirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kayı Boyu Derneği'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı'nı halkçı, sosyal demokrat ve laik bir anlayışla yönettiklerini söyledi. Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Başkan Kurt, “Ben halkçı bir belediye başkanıyım. Ben, nasıl insanların kapısını çalıp evlerine misafir olabiliyorsam; vatandaşlarımız için de bu geçerli. Odunpazarı'nda yaptığımız bütün çalışmaları halk için yaptık. Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler kısacası tüm dezavantajlı gruplar mutlu olsun istedik, bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.