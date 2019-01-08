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Kazım Kurt'a spora destek teşekkürü

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yeni kurulan 71 Evler Spor Kulübü Başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete 71 Evler Spor Kulübü Başkanı Müjdat Ekşi'nin yanı sıra, Divan Kurulu Başkanı Tamer Ekşi ve Antrenör Salim Sezer de katıldı. Kulüp Başkanı Müjdat Ekşi yeni kurulan 71 Evler Spor Kulübü hakkında Başkan Kurt'a bilgiler verdi. Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli evrakları verdiklerini söyleyen Ekşi, yakın zamanda sahada olacaklarını ifade etti. Ekşi ayrıca, Başkan Kurt'u spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı tebrik etti.


Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Kurt, “Biz amatör spor kulüplerine ve sporculara da destek veriyoruz. Bu desteğimiz de her zaman devam edecek. Yeni kurulan 71 Evler Spor kulübünün hayırlı olmasını diliyorum. 71 Evler Spor kulübünün büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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