Kazım Kurt'tan '10 Ocak' mesajı

Mesajında haber alma özgürlüğü için çalışan, halkın çıkarlarını savunan, onları bilgilendiren ve önemli konularda kamuoyu oluşturan bağımsız ve güçlü bir basının, demokrasi için yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, basın emekçilerinin görevlerini yerine getirirken gerçekçi, objektif, farklı düşünce ve görüşlere yer vererek; demokrasinin çoğulculuk ve çok seslilik ilkelerinin yaşama geçmesine büyük katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi. 10 Ocak'ın ‘Çalışan Gazeteciler Günü' olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, mesajında, “Basının özgürlüklerin geliştirilmesi, uzlaşma ve barış kültürünün oluşturulması, şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi, demokrasinin gelişmesi, halkın haber alma hakkını en iyi biçimde kullanması ve Cumhuriyetin kazanımlarıyla korunması konusunda etkin bir güç olduğu unutulmamalıdır. Basın hiç kimsenin tekelinde olamaz. Gazetecilerin kişilerin, kurumların değil halkın ve doğrunun yanında olması gerekir. Gazetecilerin kalemleri başkalarının yazdıkları ile değil, kendi özgür iradeleriyle gerçekleri yazdıkları zaman daha güçlü bir hale gelecektir. Sosyal demokrasinin gereği olan sendikal haklar ve düzenlemelerle basın emekçilerinin karşılaştıkları güçlükler azaltılmalı, verimli çalışma ortamına zemin hazırlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren tüm basın çalışanlarını saygıyla anıyor demokrasinin, özgürlüğün, adaletin ve düşünce özgürlüğünün her alanda kaybolmaya başladığı ülkemizde daha özgür, tarafız ve çağdaş bir gazetecilik anlayışı diliyorum" ifadelerine yer verdi.