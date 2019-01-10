Kazım Kurt'tan KESK'e ziyaret

KESK binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, KESK'e bağlı sendikaların başkanları, temsilcileri ve üyeleri ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kazım Kurt ve KESK üyeleri yerel seçimlerden güncel siyasete kadar pek çok konuda sohbet etti. Başkan Kurt, KESK üyelerinin talep ve eleştirilerini de dinledi. Odunpazarı Belediyesi'nde 5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, halkçı, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile yönettiklerini söyledi. Başkan Kurt, 5 yılda 11 farklı mahalleye halk merkezi yaptıklarını anlattı. Her Halk merkezine de bir kütüphane yaptıklarını belirten Başkan Kurt, bu kütüphanelere Fakir Baykurt, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Nazım Hikmet gibi Türk Edebiyatının usta kalemlerinin adını verdiklerini vurguladı. Başkan Kurt, “Bu kütüphanelerimizde 200 binin üzerinde de kitap var” dedi.

11 Halk Merkezi'nde ve OMEK'de farklı alanlarda atölyeler açtıklarını anlatan Başkan Kurt, bu atölyelere yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını belirtti. Geçmiş dönemde kursların sadece şehir merkezinde olduğuna dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, “Yılda 2 bin kişi oluyordu ya da olmuyordu. Bu hizmeti mahallelere dağıtıp, halk merkezleri haline getirince merkeze gelme imkanı olmayan Ayşe teyzem gelebildi. Merkeze ulaşma şansı olmayan Kırmızıtoprak'tan, Orhangazi'den, 75. Yıl'dan herkes kendi mahallesindeki atölyeye katıldı. Kendi eğitmenlerimizi kendimiz bulduk. Ancak atölyelerimize katılan 15 bin kişi, hangi yaşta olursa olsun keşfedilmemiş yetenekleri buldu. Kimisi resim, kimisi müzik, kimisi el işi, kimisi spor yaptı ve toplumsal hayata katıldı. Herkes kendi kişiliği, kendi benliğiyle insan olarak çalıştı” diye konuştu.

Gelecek dönemde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kurt, Odunpazarı'nda örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Faik Alkan, yerel yönetimlerin kendileri için de büyük önem taşıdığını söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Alkan, Başkan Kazım Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.