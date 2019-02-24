Kazım Kurt'un vizyon projesi

Özel bir otelde düzenlenen lansman toplantısına Eskişehir'de görev yapan gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi adaylarının da katıldığı toplantıda Başkan Kazım Kurt yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Yeni projelerin sunumundan önce konuşma yapan Başkan Kurt, "Odunpazarı'nda hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükselten altyapı eksikliklerini giderirken vatandaşımıza kendini geliştirme imkânı da tanıyan, bunlarında vatandaşlarımızın önceliklerine göre yine onların katılımı ile gerçekleştiren sosyal, katılımcı, demokrat ve önemlisi hesap verebilen bir belediyecilik anlayışını ilkeli ve dürüst bir şekilde sizlere sunduk. Sorumluluk aldık, yeni birimlerle bu görevleri üstlendik. Mahalle meclislerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız düzenli toplantılarda sizlerin talep ve önerileri doğrultusunda çok sesli bir yönetim tarzını hayata geçirdik. Sorunları birlikte tespit ettik, çözüm ve uygulamalarda sizlerin görüşlerini esas aldık. Hizmetlerimiz de kadınlarımıza ve çocuklarımıza her zaman öncelik verdik, pozitif ayrımcılık uyguladık. Yaşı ilerleyen vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmayı hedefledik. Ev ve şehir ekonomisine katkıda bulunmak için mesleki eğitimler, kurs ve atölye çalışmaları ile kişisel gelişimi ve üretimi destekledik” dedi.

"Türkiye'ye örnek olan model projeler ürettik ve hayata geçirdik"

Engellere sığınmak yerine çözüm üreten, hukuki ve akılcı bir yaklaşımla vatandaşın her alanda yanında olan bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini dile getiren Başkan Kazım Kurt, "Bölgemizin lületaşı, cam, ahşap gibi değerlerini ulusal ve uluslar arası festivallerle taçlandırdık. Bugün Odunpazarı, müzeleri, kültür ve sanat merkezleri, galerileri ile Türkiye'nin sayılı noktalarından biri haline geldi. Gençlerimizin ve çocuklarımızın da bu süreçte daima yanlarında olduk. Modern iletişim imkanları ve ücretsiz internet erişiminin yanı sıra sporda, eğitimde, kültür sanat alanlarında verdiğimiz desteklerle onların, yani geleceğimizin gelişimine, kendini güvenli, bilinçli, sağlıklı bireyler olarak topluma katılmalarına yardımcı olduk. Tüm bunların yanı sıra emekçinin, ihtiyaç sahiplerinin, dezavantajlı vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamaları için Türkiye'ye örnek olan model projeler ürettik ve hayata geçirdik. Şimdi önümüzde yepyeni bir dönem ve bizimde sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğimiz, Türkiye'ye örnek olacak, Eskişehirimizi geliştirecek, Odunpazarlı hemşerilerimin yaşamına katkıda bulunacak projelerimiz var. Biz seçimlerde vaatler yerine ayağı yere basan ama iddialı, gerekli ön çalışmaları yapılmış, lojistik planlaması hazır projeler sunmayı daha doğru buluyoruz. 2019-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde işte bu anlayışla gerçekleştireceğimiz projeleri sizlere tanıtmak isterim" diye konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuşmasının ardından Odunpazarı'na daha da değer katacak 2019-2024 projelerinin sunumunu yaptı. Başkan kurt projelerini şu ifadelerle açıkladı;

"Anne-babaları huzurlu, çocukları mutlu bir Odunpazarı için ilk adımlarını geçtiğimiz dönem attığımız kreş seferberliğini önümüzdeki 5 yılda bambaşka bir boyuta taşıyacağız. 5 yıl içinde Odunpazarı'na 100 yeni kreş kazandıracağız. Çocuklarımız, sağlıklı bir çevrede, eşit şartlarda, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişecek. Vatandaşlarımız çocukları konusunda daha huzurlu ve mutlu, çocuklarının gelişim fırsatını daha eşit ve nitelikli şartlarda gerçekleştirecek. Türkiye'de Cemevleri'nin de ibadethane sayılması konusunda ilk karar alan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm ibadethaneler için koşulsuz gerçekleştirdiğimiz temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini sürdürmekle kalmayıp, vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Gündoğdu Mahallemize Alevi vatandaşlarımızın ibadet edebilecekleri bir Cemevi kazandıracağız. Kıdemli vatandaşlarımız, yaşı ilerlemiş insanlarımız önümüzdeki dönem de de Halkçı Belediyeciliğin ayrıcalıklarını sonuna kadar hissedecekler. Odunpazarı'na tam teşekküllü bir yaşlı bakım merkezi açacağız. Vatandaşlarımız ikinci baharlarının en güzel günlerini yaşayacak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi için önemli bir adım atacağız. Odunpazarı Belediyesi bünyesinde çalışacak bir belediye polikliniği kuracağız. Vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek polikliniğimizde sağlıkta eşitlik ilkesiyle hareket edecek, sağlıklı bir Odunpazarı için tüm imkânlarımızı kullanacağız. 10 bin dönüm ormanlık alan üzerine hem vatandaşlarımız hem de can dostlarımız olan sokak hayvanları için benzeri olmayan bir doğal yaşam parkı inşa edeceğiz. Türkiye'nin en büyük ve işlevsel doğal yaşam parkında can dostlarımız ayrıcalıklı bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında doğanın içinde mutlu, daha özgür bir yaşama adım atacak."