Kedi besleyenlerin ucuz mamalara talebi arttı

Eskişehir'de kedi maması fiyatlarının yükselmesi sebebiyle bazı vatandaşların ucuz mamalara talebi arttı.

Son yıllarda kedi mamalarında yaşanan fiyat artışı nedeniyle vatandaşlar ucuz mamalara yöneldi. Petshopçu esnafı ise ucuz mamaların kalitesiz olduğuna ve hayvan sağlığına zarar verdiğine dikkat çekti. Kaliteli mamaların içerisindeki protein, mineral ve vitamin değerlerinin yüksek olmasının fiyatlara yansıdığını belirten esnaf, hayvanların sağlığı için orta ve üst seviye mamaların tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ucuz mamaları tercih eden bazı vatandaşların hayvanlarının rahatsızlandığını ifade eden petshopçu, böyle durumlarda veteriner maliyetlerinin arttığını ve bundan dolayı müşterilerinin bir bölümünün tekrardan kaliteli mamalara geçtiğini dile getirdi.

“Mama maliyetleri artınca ucuz mamalara talepleri yükseldi”

Eskişehir'de petshopçuluk yapan Ömer Canbaz, ucuz ve kaliteli mamalar arasındaki farklardan bahsetti. Son zamanlarda ucuz mamalara taleplerin arttığını ancak hayvanlarda meydana gelen sağlık sorunları sonucunda tekrardan kaliteli mamalara dönüldüğünü söyleyen Canbaz, “Ucuz ve kaliteli mamalar arasında ciddi farklar var. Kalitesiz mamaların içerisindeki protein, mineral ve vitamin değerleri ister istemez düşük oluyor, maliyeti düşük tutmaya çalışıyorlar. Pahalı olan mamaların ise yüzde 90'ı ithal ürün, birinci sınıf malzeme kullanıyorlar. Dolayısıyla ister istemez fiyatlar da ona göre yüksek oluyor. Tabii bu mamaların besin değeri yüksek olduğu için kedilerin tüyleri dökülmüyor, sindirimi daha iyi ve ömürleri daha uzun oluyor. Ucuz mamalar aslında sokak kedileri için daha uygun, ev kedilerine pek tavsiye edilmiyor. Ama ister istemez insanlar piyasaya ve maddi durumlarına göre hareket ediyor. Ucuz mamayı tercih eden müşterilerimiz problemler yaşıyor, kedilerinin sağlık sorunları artıyor. Bu defa da veteriner olan maliyetler daha çok artıyor, yani yine masraflar aynı düzeye geliyor hatta daha da fazla oluyor. Veteriner maliyetleri yüksek olduğu için bence vatandaşlar besin değerleri iyi olan kaliteli ürünler kullanmalı. Böyle yaparlarsa hem kedileri daha sağlıklı olur hem de veterinere gitmelerine gerek kalmayabilir. Ancak mama maliyetleri artınca ucuz mamalara talepleri yükseldi. Herkesin bütçesi iyi mamalara yetişemiyor, şu anda kilosu 250-300 lira olan mamalar var. Ucuz mamalarda sıkıntı yaşayınca tekrardan kaliteli mamaya dönen çok fazla insan var. Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 80'i böyle yapıyor” dedi.