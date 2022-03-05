İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kedi yuvasını tekrar yıkmasınlar diye bu çözümü buldular

Eskişehir’de çevre esnaf tarafından kediler için hazırlanan yuvaların üzerindeki yazı görenleri gülümsetti.

Eskişehir'de çevre esnaf tarafından kediler için hazırlanan yuvaların üzerindeki yazı görenleri gülümsetti.


Kentin en yoğun caddelerinden biri olan Hamamyolu Caddesinde esnaflık yapan vatandaşlar, soğuk havalarda sevimli dostlarının sığınacak bir çatısı olması için yuva hazırladı. Daha önce bazı vatandaşların bu yuvalara zarar verdiğini söyleyen duyarlı çevre esnaf, yeniden hazırlanan yuvaların üzerine “yuvamı yıkanın, yuvası yıkılsın” yazdı. Farklı konumlardaki iki yuvanın da üzerine aynı yazının yazılması görenleri şaşırtıyor. Esnaf, yoldan geçenleri gülümseten esprili yazının işe yaradığını belirtirken hayvanlara kötülük yapmak isteyenlere bir şekilde önlem almaya çalıştıklarını söyledi. Yuvaların yanına mama ve su kabı koyarak kedileri yalnız bırakmayan çevre esnaf, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.