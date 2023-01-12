Kediler üşümesin diye kartondan evler yaptılar

Eskişehir'de hayvanseverler tarafından kış ayları nedeniyle yapılan kedi evleri görenlerin içini ısıttı.

Odunpazarı İlçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Yıldız Sokak'taki bir çocuk parkının yanında yapılan kedi evleri görenleri de mutlu etti. Hayvanseverler tarafından yapılan kedi evlerinde yaşayan kedilere ise düzenli mama ve su bırakılması görenlerin taktirini topladı. Özellikle kış aylarında mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yapılan bu çalışma çocuklarını parka getiren ailelerin içini ısıttı. Sokak hayvanlarının mama bulmaması sonucunda kış aylarında ölebileceğini ifade eden hayvanseverler, herkesin özellikle evlerinin önüne mama koyarak ölümlerin önüne geçebileceğini ifade etti.