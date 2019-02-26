Kediye tekme davasında karar çıkmadı

Eskişehir'de 2017 yılında kediye tekme atan 6 yaşındaki çocuğu uyaran bir veterinerin, çocuğun babası ve dedesi tarafından dövülmesi sebebiyle açılan davada karar çıkmadı.

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, müşteki sanık veteriner Turgay Özdemir (60), müşteki sanık Burhaniddin Özbay (65) ile avukatlar hazır bulundu. Olay ile alakalı dinlenen tanıklardan Elif Oktay, Turgay Özdemir'in üzerine yüründüğünü ve kafa atıldığını söyleyerek, "Ben geldiğimde veteriner Turgay Bey de yeni gelmişti. İş yerinin kapısında küçük bir çocuk ve bir adam vardı. Çocuk kediye tekme attı. Turgay Bey de çocuğa hitaben 'Kediye neden vuruyorsun' diye sordu. Çocuk birden korkarak ağlamaya başladı. Çocuk ağlayınca dedesi Turgay beye küfürler söylemeye başladı. Üzerine yürüdü ve arkasından kafa attı. Çevredekiler araya girdi. Ayırmaya çalıştı. 5 dakika sonra o yaşlı kişinin 'bekle silahımı alıp geleceğim' dediğini duydum. Ben de korktum ve hemen polisi aradım. Yaklaşık 30-35 yaşlarında başka birisi Turgay beyin arkasından boynuna sarıldı. Arkasından tekme attı. Turgay bey de düşünce ayağı kırılmış. Ben Turgay beyin küfür veya hakaret ettiğini duymadım. Fakat babası ya da dedesinden biri 'bu çocuğun bir damla gözyaşı için hepinizi öldürürüm' dedi. Olayla ilgili gördüklerim ve duyduklarım bunlardır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 18 Nisan'a erteledi.

Olay

Olay, 2017 yılının haziran ayında Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir veteriner hekim kliniği önünde meydana geldi. Dedesiyle birlikte veteriner hekim kliniğini bulunduğu apartmandaki evlerine gitmekte olan 6 yaşlarındaki bir çocuk, klinik önündeki kediye doğru tekme attı. O sırada klinikte bulunan ve durumu gören Veteriner Turgay Özdemir, sözle uyarıda bulundu. Çocuk uyarının ardından ağlayarak dedesinin yanına gitti. Daha sonra dede ile Veteriner Özdemir arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra çocuğun babası da gelip tartışmaya katıldı. Baba, veteriner hekim Özdemir'i arkadan boynundan tutarak yere düşürdü. Düşme sonucuna sol ayağı kırılan veteriner hekim Özdemir, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ayağı alçıya alınıp gerekli tedavisi yapılan Özdemir, daha sonra taburcu edildi.