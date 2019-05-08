Kelebek çocuklar için iftar yemeği

Kelebek Çocuklar Derneği tarafından, nadir rastlanan genetik bir cilt hastalığı Epidermolysis Bullosa (EB) hastası çocuklara medikal destek sağlamak amacıyla Eskişehir'de iftar yemeği düzenlenecek.

Tıpta Epidermolysis Bullosa ismiyle anılan kelebek hastalığı, deride ve diğer vücut bölgelerinde içi su dolu kabarcıklar oluşumu ile kendini gösteren bir hastalık olarak biliniyor. Kalıcı tedavisi bulunamayan bu hastalık nedeniyle anne ve babalar da çocuklarına istedikleri gibi dokunup sarılamıyor. Merkezi İstanbul'da olan Kelebek Çocuklar Derneğinin Eskişehir'deki gönüllü annesi Ebru Demir tarafından, geliri hasta çocukların tedavisinde kullanılmak üzere 9 Mayıs Perşembe günü iftar yemeği düzenlenecek. Geleneksel hale getirilen iftardan elde edilecek tüm gelir ile kelebek çocuklara medikal ve ilaç yardımı yapılacak. Dernek Başkanı Fulden Uras'ın da katılım sağlayacağı akşama yoğun ilgi bekleniyor.