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Kemal Sunar Sergisinin süresi uzatıldı

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.

Ş. tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezinde ziyaretçilerini Türk Sineması'nın efsane ismi Kemal Sunal ile buluşturduğu sergi yoğun istek üzerine 27 Ocak tarihine kadar severleri için uzatıldı.


Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük komedi ustalarından biri olan Kemal Sunal'ın sanat hayatının önemli kesitlerinin yer aldığı “Kemal Sunal Sergisi”ni Espark Alışveriş Merkez'inde ziyaret edilebileceği açıklandı. Sergide Kemal Sunal'ın oynadığı filmlere ait afişler ve giysiler, kişisel eşyaları, aksesuarları ve kendi yazdığı mektuplar yer alıyor.

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