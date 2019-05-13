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Keman sınıfından coşkulu performans

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından “Keman Sınıf Konseri” düzenlendi.


Salon 2003'te gerçekleştirilen konserde; Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ayşe Özlem Akdeniz'in öğrencileri Emir Akdeniz, Öykü Karamustafa, Duru Gerçek, Nehir Yılmaz, Efe Çankal, Aden Güneş, Eylül Eryılmaz ve Berkin Bayrak'a piyanoda Öğr. Gör. Özge Güncan eşlik etti. Öğrencilerin sergilediği performans dinleyenlerin beğenisini topladı. Konser sonrası görüşlerini ifade eden Doç. Ayşe Özlem Akdeniz, “Konser, öğrencilerin sahneye alışması açısından çok önemlidir. Öğrenciler konser verdiklerinde kendilerinin neler yapabileceğini görebiliyorlar. Sahne çok iyi bir eğitim yeridir. Öğrencilerim çalışmalarına devam ederlerse gelecekleri çok parlak” şeklinde konuştu.


Konserde, Emir Akdeniz “23 Nisan”, Öykü Karamustafa “S. Suzuki-Piyanolu Parça”, Duru Gerçek “F. Seitz- Violin Concerto op.22 no.2”, Nehir Yılmaz “F. Küchler-Violin Concertino op.15”, Efe Çankal “Mozart-Violin sonata K. 304 no.21”, Eylül Eryılmaz “D. Kabalevsky-Violin Concerto op.48”, Berkin Bayrak “L. Spohr-Violin Concerto op.48”, Aden Güneş “G. Tartini-Violin sonata op.1 no.10” eserlerini seslendirdi.

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