'Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi' Projesi tanıtım toplantısı

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi” projesine ait tüm süreçlerin anlatıldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

“Bu projenin COVID-19'a karşı devletimizin yürüttüğü etkin mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyorum”

Tanıtım toplantısında, COVID-19 ile mücadelede salgının psikolojik etkilerine yönelik 'Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi' projesine ilişkin görüşlerini ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, söz konusu mücadelede başlangıcından günümüze değin Anadolu Üniversitesi'nin en ön safta yer aldığının altını çizerek, “Geçtiğimiz 9 aylık süre içerisinde gerek karantina dönemleri gerekse hastalığın kişiye ya da yakınlarına bulaşmasından tedavi sonuna kadar geçen zaman, özellikle vatandaşlarımızın psikolojik olarak zorlu bir süreç geçirmesine yol açmaktadır. Bu zorlu süreci doğru yönetmek salgınla mücadelenin en önemli aşamalarından birisini oluşturmaktadır. Üniversitemizde geliştirilen proje çerçevesinde COVID-19 salgını sürecinde vatandaşlarımız web tabanlı bir sistem ile kendi kendine yardım yolu ile psikolojik problemlerle daha kolay başa çıkabileceklerdir. Böylece salgının gerek bireyler üzerindeki gerekse toplumsal psikolojimiz üzerindeki olumsuz etkileri hafifletilmiş olacak ve vatandaşlarımız karantina, tedavi gibi süreçleri daha kolay yönetilebilir hale gelecektir. Yakın zamanda hayata geçecek olan projenin bu zorlu süreçte hem devletimizin yürüttüğü etkin mücadeleye katkı sağlayacağını hem de insanlarımızın üzerindeki ağır yükü hafifleteceğine inanıyorum" dedi.

“Toplumsal faydanın yanında dijital sağlık hizmeti açısından sektöre örnek olacak”

Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA desteği ile Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlandığını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “BEBKA tarafından desteklenen ve COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' kapsamında ortaya konan proje alanında bir ilk olma özelliğine sahiptir. Türkiye'de ve dünyada son dönemde öne çıkan uzaktan sağlık ve teletıp olarak adlandırılan dijital sağlık sistemleri, pandemi döneminde özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan insanların evden çıkmak istememesi ile birlikte güvenli sağlık hizmeti alabilmeleri için büyük önem arz etmektedir. Anadolu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu' toplumsal faydanın yanında dijital sağlık hizmeti açısından sektöre örnek olacak bir proje” diye konuştu.

“Bu konuda hazırlanmış ilk platform”

Tanıtım toplantısında platformun içeriğine dair bilgiler veren proje koordinatörü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Gör. Dr. Ömer Özer ise, “COVID-19 salgının sadece fiziksel değil ekonomik ve sosyal hayatları da etkileyen bir salgın olduğu hususundan yola çıkılarak hayata geçirilen projede, salgın sürecinde ve sonrasındaki süreçte psikolojik belirtileri artan ve psikolojik yardım alma imkânı bulamayan ve buna ek olarak günlük yaşamında zorlanma yaşayan bireyler için destek sistemi geliştirildi. Geliştirilen sistem, psikolojik belirtilerle başa çıkma konusunda kullanıcılara destek olmak için bir uzman yönlendirmesi olmadan kullanılabilecek şekilde hazırlandı. Geliştirilen etkileşimli yazılımda depresif duygu durumla başa çıkma, stresle başa çıkma ve kaygı problemleri ile başa çıkma modülleri ile birlikte gevşeme egzersizleri yer alıyor. Tüm modüllerde bilgilendirici animasyonlar, etkileşimli formlar ve bireylerin kendi kendini değerlendirebileceği mini testler bulunuyor. ‘Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformu' aynı zamanda bu konuda hazırlanmış ilk platform olma özelliği de taşıyor. İlk etapta üç farklı problem alanına yönelik olan projenin ilerleyen dönemde birçok farklı problem alanına yönelik müdahaleleri de içeren büyük bir platform haline gelmesini hedefliyoruz” diye ifade etti.

18 yaş üzeri tüm bireylere yönelik bilimsel olarak yeterliliği sınanmış, güvenilir ve ücretsiz bir sisteme sahip olan ve test aşamasında olan platform, şimdilik Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim gören örgün ve Açıköğretim Sistemi öğrencilerini kapsamaktadır. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Ömer Özer'in koordinatörlüğünde ve Prof. Dr. A. Aykut Ceyhan, Prof. Dr. Esra Ceyhan ve Dr. Ferhat Bayoğlu'nun ekip çalışmasıyla gerçekleştirilen “Kendi Kendine Yardım” projesinin detaylarına http://kendikendineyardim.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Faydalanmak isteyenlerin kişisel bilgisayar, akıllı telefon veya tabletlerinden internet adresine giderek üye olmaları ve kendilerine uygun modülü seçmek için anketi tamamlanması yeterli olmaktadır. Bu işlemlerin ardından kullanıcıya sunulan oturumlar, internet bağlantısı olan her yerden ücretsiz şekilde takip edilebilir.