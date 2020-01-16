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Kendilerini polis olarak tanıtıp 43 bin TL dolandırdılar

Eskişehir’de kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, yaşlı bir adamın 43 bin TL’sini dolandırdı.

Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, yaşlı bir adamın 43 bin TL'sini dolandırdı.


Alınan bilgilere göre; 15 Ocak Çarşamba günü saat 12.45 sıralarında telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, S.Ö.'yü (76) korkutarak bankada bulunan 43 bin TL'sini çektirdi. Daha sonra şüphelilerden biri, polis olduğunu beyan ederek S.Ö.'den 43 bin TL'yi aldı. Ardından dolandırıldığını anlayan S.Ö., durumunu polis ekiplerine bildirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı çalışmalarda eşkali tespit edilen şüphelilerin araç ile kentten ayrılıp Afyonkarahisar'a seyir halinde oldukları belirlendi. Şüpheli S.A. (26), S.P. (33), H.G. (35) ve A.S. (33) isimli şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Ayrıca şüphelilerin yakalanmamak için kıyafet değiştirdikleri ve sakal tıraşı oldukları da tespit edildi. 4 şahıs, polis ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.

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