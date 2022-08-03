Kendine ait olmayan evin bahçesine kenevir eken şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan bir evin bahçesine yasadışı kenevir bitkisi ektiği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Yayla Mahallesi'nden yaklaşık 2 ay önce bir ev satın alan T.K. isimli bir vatandaş, evini kontrol etmek için gittiği esnada bahçesinde kenevir olduğunu düşündüğü bitkiler gördü. Bunun üzerine durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan 2 haftalık fiziki ve teknik takip sonucunda şüpheli M.N., ekmiş olduğu kenevir bitkisini sularken suçüstü yakalandı. Muhafaza altına alınan ve yaklaşık 20-30 santimetre uzunluğundaki 90 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Şüpheli hakkında “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet, yasadışı kenevir ekmek'' suçundan adli işlem başlatıldı.