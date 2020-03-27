Kendini polis olarak tanıtan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ayrıca polis ekiplerinin maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeyi koruyarak gözaltına alınan şahısları adliyeye sevki de dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, kentte ikamet eden 2 vatandaşın evlerinde bulunan altınları ile nakit paralarının 18 ve 24 Mart tarihlerinde dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve teknik takip sonucun; dün saat 14.00 sıralarında dolandırılmaya çalışılan başka bir vatandaşın evindeki nakit parayı şüphelilere vermek üzereyken, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

'Polis ekipleri Korona virüs tedbirlerini elden bırakmadı'

Öte yandan her iki olayın da faili olduğu tespit edilen H.A. (35) ve Ö.A. (22) isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğünce alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında; şahıslar ve polis ekipleri arasında temas olmayacak şekilde iki farklı araçla Eskişehir Adalet Sarayına getirildi. Burada polis ekipleri, takılı maske ve eldivenleriyle birlikte sosyal mesafeyi gözeterek, gözaltına alınan şahısları adliyeye sevk etti.