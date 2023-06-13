Kenevir yetiştiren şahıslara jandarma operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 24 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beylikova ve Mihalgazi ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince çalışma düzenlendi. Köprübaşı ve Karaoğlan mahallelerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve bulundurduğu tespit edilen H.C. ile M.K. isimli şahısların evlerine yapılan operasyonda, toplamda 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu H.C. isimli şahıs gözaltına alındı.