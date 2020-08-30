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Kent Atatürk fotoğrafları ile donatıldı

Tepebaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin işlek noktalarını Mustafa Kemal Atatürk’ün görselleri ile donattı.

Tepebaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin işlek noktalarını Mustafa Kemal Atatürk'ün görselleri ile donattı.


Tepebaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı özel çalışma ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini caddelere astı. Yapılan çalışmada Atatürk'ün en sevilen fotoğraflarına yer verilirken, özel panolar için işlek noktalar seçildi. “30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun” mesajına da yer verilen çalışma Eskişehirlilerden büyük beğeni topladı.


Vatandaşlar, “Böyle özel bir günde çok güzel bir çalışma yapılmış. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucusu olmakla birlikte milletimizin kalbinden asla silinemeyecek bir değerdir. O'nun fotoğraflarını kentte sergileyen Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de milli bayramların önemine dikkat çekerek benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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