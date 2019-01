Kent Başkan Dergisi ödül töreni Bilecik'te düzenlendi

Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarının iştirak ettiği Kent Başkan 2018 ödül töreni Bilecik Belediyesinin ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yerel yönetimde önemli hizmetlere imza atmış belediye başkanları ödüllendirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kent & Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgen, ödüllerin belirlenmesinde tek ölçütlerinin halkın verdiği oylar olduğunu belirterek, "Gerçek manada çalışan, proje üreten, popülizmden uzak ve işi belediyecilik olan başkanlarımız vatandaşlardan takdir ve destek görmüştür" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ödüle layık görülen tüm belediye başkanlarını kutlayarak, "Eskiden belediyecilik denilince akla gelen kaldırım taşı, kanalizasyon, çöp toplama idi. Açıkça ifade edeyim ki bu paradigma İstanbul gibi bir metropole belediye başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile değişmiştir. Bunu söylerken kötüyü göstermek için değil, iyiyi göstererek özendirmek için söylüyorum. Bu ülke, belediye kamyonlarına bombalar yüklenerek güvenlik güçlerimizin şehadet şerbetini içtiği günler gördü. Eğer konu vatansa, memleket ise birlikte beraberce yürüyeceğiz. Bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte Türkiye olalım" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında belediyecilik görevinin önemini ve vatandaşları hizmetle buluşturmanın önemine değindi.

"Belediyecilik çok zor bir iş"

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise organizasyonun belediye başkanlarına moral verme anlamında çok önemli olduğunu belirterek, "İlklerin şehri Bilecik'te çok şükür şu ana kadar birçok güzel eseri hep birlikte gerçekleştirdik. Bu tür bir organizasyonu geçtiğimiz yıllardan itibaren planlamıştık. Ancak bizlere nasip olmadı, Belediye Başkanı kardeşim Nihat Can'ın başkanlığında gerçekleştiriyoruz. Bizler de Ankara'da vatandaşlarımızın temsilcisi olarak programa katıldık. Bizler çok şükür Bilecikimizde, 15 yıl belediye başkanlığı görevini yaptık. Belediyecilik çok zor bir iş. Belediye başkanları yalnız insanlardır. Marifet iltifata tabidir. Bu akşam bu programda yerel yönetimlerde güzel çalışmalar gerçekleştiren kardeşlerimizi ödüllendireceğiz. Ülkemizin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarının katıldığı Kent Başkan 2018 Ödül Törenimizde yerel yönetimde güzel çalışmalar gerçekleştiren değerli belediye başkanlarımızı takdir ettik ve başarılarının devamını diledik. Cenabı Allah ülke ve millet olarak daha nice güzel hizmetleri vatandaşlarımızla ve insanımızla buluşturmayı bütün yerel yönetimde gayret gösteren arkadaşlarımıza nasip etsin. Bu vesile ile programımızı teşrifleriyle onurlandıran TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanımız ve Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve yurdumuzun dört bir köşesinden Dirilişin Şehri Bilecik'e gelen bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan Kent Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel ve nezdinde bütün ekibe şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

"Süreç içerisinde çok güzel hizmetler gerçekleştirdik"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can hizmetlerini durmaksızın sürdürdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu akşam burada; Belediyemiz ev sahipliğinde; düzenlenen ve ülkemizin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarının katıldığı Kent Başkan 2018 Ödül Töreni için bir aradayız. Buluşmamızın hayırlara vesile olmasını ve burada elde ettiğimiz enerji ve yeni fikirlerle şehirlerimize daha güzel eserler kazandırmayı Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu akşam bizler burada yerel yönetimlerin güzel ve örnek çalışmalarını hep birlikte göreceğiz ve bu güzel çalışmalar imza atan arkadaşlarımız ödüle layık görülecek. Bizler Bilecik Belediyesi olarak; 2004 yılında gönüllerin belediye başkanı, şu an bizleri Ankara'da en güzel şekilde temsil eden Milletvekilimiz Selim Yağcı ile birlikte, Bilecik Belediyesi ailesi olarak, bu süre zarfında çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak şehrimize hizmet ettiğimiz 15 yılın ilk 5 yılında şehrimizin altyapı hizmetlerini tümüyle tamamlarken, ikinci 5 yılda şehrimize; kültür kongre merkezleri, spor ve yaşam adaları, alışveriş merkezleri, Kadın Spor Yaşam Merkezleri ile Sağlıklı Yaşam Merkezleri, Yöresel Lezzetler Evleri ve Kadın El Ürünleri Satış Merkezleri, Yaşayan Şehir Müzesi ve Tarih Şeridi gibi gerçekten büyük bütçeli ve birçok büyük kuruluş tarafından ödüle layık görülen eserleri gerçekleştirdik. İçerisinde bulunduğumuz son 5 yıllık dönemde ise ilimizin tarihi, kültürel ve sosyal değerleri ile doğal güzellikleri ve ekonomik zenginliklerini kullanarak, tanıtım ve turizmini canlandırma anlamında güzel çalışmalar yapıyoruz. Şu an gerçekleştirdiğimiz bu buluşma da bu amacımıza en güzel şekilde hizmet ettiğine inanıyoruz. Bizler bu akşam burada yerel yönetimleri konuşuyor ve ele alıyoruz. Her birimiz diğerinin yapmış olduğu güzel çalışmalara tanıklık ediyoruz. Liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her birimiz şehirlerimizi kalkındırırken aynı zamanda ülkemizin refah seviyesini yükselteceğiz. Dolayısıyla 2023'te ekonomideki büyümemizi yakalarken, ülkemizi ve milletimizi de 2053 ve 2071 Türkiye'sine en güzel şekilde hazırlamış olacağız."

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde yapılan çevrim içi anket sonuçlarına göre dereceye giren belediye başkanlarına ödülleri; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can ile Kent Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel tarafından verildi.