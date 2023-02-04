Kent genelinde ‘Huzur' operasyonu düzenlendi

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde yapılan denetimde 4 bin 651 şahıs sorgulanırken, farklı suçlardan aranması bulunan 12 şüpheli yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 7 araç sürücüsüne 23 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 223 personel ve 2 tim çevik kuvvet ile dün akşam saatlerinde kent genelinde ‘Huzur Uygulaması' düzenlendi. Denetimde 4 bin 651 şahıs sorgulandı. Yapılan kimlik sorgulamalarında farklı suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, 6 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. İşletmelere yönelik yapılan çalışmada denetlenen 92 umuma açık işyerinden eksiklik tespit edilen 12'sine işlem yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca gerçekleştirilen trafik denetiminde, 189 araç kontrol edildi. Kusurlu durumda olduğu tespit edilen 7 sürücüye toplamda 23 bin 534 TL cezai işlem uygulandı.