Kent genelinde uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şahıs tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlaması amacıyla çalışma yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda; 357,18 gram metamfetamin, 81,35 gram bonzai, 66 adet uyuşturucu hap, 0,46 gram eroin, 25 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve 13 adet mermi ele geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.