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Kent-Kültür söyleşileri online yapılacak

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği Kent-Kültür Söyleşileri, online olarak gerçekleşecek.


Tepebaşı Belediyesinin Kent-Kültür Söyleşileri, birbirinden önemli isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek söyleşinin bu ayki konukları Osman Şişman ve Nilgün Emre olacak. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen'in yaptığı söyleşi 24 Eylül tarihinde iki oturum halinde gerçekleşecek. Eskişehir'de Kitap, Edebiyat ve Şiir isimli söyleşide 19.30'da Osman Şişman, 20.15'te ise Nilgün Emre edebiyatseverler ile buluşacak. Programa katılmak isteyenler, etkinliğin QR kodunu telefonlarına okutarak söyleşiyi dinleyebilecek.

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