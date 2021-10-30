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Kent merkezindeki boş araziyi çöplüğe çevirdiler

Eskişehir’in Eskibağlar Mahallesi’ndeki boş araziye duyarsızca atılan çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor.

Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi'ndeki boş araziye duyarsızca atılan çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor.


Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Cidde Sokak yanındaki boş araziye atılan çöpler dikkat çekiyor. Çöplüğe dönen alanda; şişe, poşet, pantolon ve doğada yok olması uzun süren çok sayıda plastik atık yer alıyor. Arazinin çit ile çevrili olması ve üzerinde uyarı işaretinin bulunmasına rağmen bu kadar çöp barındırması ise görenleri düşündürüyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar daha duyarlı olunması gerektiği çağrısında bulunarak, yetkililerden yardım istiyor.

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