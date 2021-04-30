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Kent merkezinden çalınan otomobil 80 km uzaklıktaki ilçede bulundu

Eskişehir kent merkezinde çalınan otomobil polis tarafından merkeze yaklaşık 80 kilometre (km) uzaklıktaki Beylikova ilçesinde dere içerisinde terk edilmiş halde bulundu.


Eskişehir'in Kurtuluş mahallesinde çalınan26 KU 124 plakalı otomobilin bulunması için polis tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde aracın izine Beylikova ilçesinde rastlandı. Bunun üzerine Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçenin aracın Parsibey Kurt Deresi mevkiinde olduğunu belirlendi. Polis tarafından bölgede yapılan arama çalışmasında otomobil dere içerisinde terk edilmiş halde bulundu. Ekipler ardından aracı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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