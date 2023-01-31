Kent & Kültür Söyleşileri'nin konuğu Cemil Kılıç oldu

Etkinliğin bu ayki konuğu yazar Cemil Kılıç oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent & Kültür Söyleşileri, sevilen isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Şair Haydar Ergülen'in koordinatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin ocak ayı konuğu, Yazar Cemil Kılıç oldu. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen “Şeriat Nedir?” konulu söyleşiye, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşide yazar Kılıç, şeriat kavramıyla ilgili bilgiler verdi. Etkinliğin sonunda ise Kılıç'a verdiği bilgilerden ötürü teşekkür eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Sizin gibi milyonlarca insan olması lazım ki insanlar dini daha iyi tanısınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi Eskişehir'de ikinci kez ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu söyleşinin Eskişehir'de yansıması çok güzel olacak. Sık sık bekleriz. Bu dönemde sizin gibi aydın din adamlarına ihtiyacımız var. Ayrıca Yaşar Nuri'yi de burada rahmetle analım. Hakikaten o da değerli bir insandı” ifadelerini kullandı. Etkinlik, Yazar Cemil Kılıç'ın Atatürk ve Türkçenin Işığı adlı kitabını okurları için imzalamasıyla sona erdi.