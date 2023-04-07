Kentçizer Atölyesi çizerlerini bekliyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, düzenlediği etkinlikler ile gençler için farklı aktiviteler sunmaya devam ediyor. Gençlerce çok sevilen Kentçizer Atölyesi de yeni katılımcılar ile tekrar gerçekleştirilecek. Katılımcı gençler, atölye çerçevesinde geçtiğimiz aylarda Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda ortaya çıkan eserleri, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev, Varlığınız Sağlığımız Anıtı, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı gibi çizimler gerçekleştirdi. Yeni dönem için gerçekleştirilecek çalışmalar da “Eskişehir'i belirleyeceğimiz rota dâhilinde, yerinde defterlerimize işliyoruz” sloganı ile düzenlenecek atölyeye, 13 yaş üstü katılımlar kabul edilecek ve gençlerde çizim geçmişi aranmayacak.

Kentçizer Atölyesi “Yerinde, anında ve zamanında, kenti kâğıda aktarma” olarak bilinen bir çalışma. Kentin daha iyi algılanması, 20 sene sonra değişecek bir yapının belgelenmiş olması gibi amaçları olan atölyede katılımcılar, Tepebaşı'nın belirli bölgelerinde çizimler yapıyor.