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Kentsel Tesisi Yönetim Derneği'nden ESSYÖNDER'e ziyaret

Kentsel Tesisi Yönetim Derneği Kurucu Başkanı Suat Sandalcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Profesyonel Apartman, Site ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER)’i ziyaret ettiler ve yapacakları projeler hakkında, karşılıklı bilgi alış verişinde bulundular.

Kentsel Tesisi Yönetim Derneği Kurucu Başkanı Suat Sandalcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Profesyonel Apartman, Site ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER)'i ziyaret ettiler ve yapacakları projeler hakkında, karşılıklı bilgi alış verişinde bulundular. Yapılan görüşmeye, Ankara ilinde hizmet sunan Tesis Yönetim Şirketi kurucuları da katıldı.


(ESSYÖNDER) Başkanı Ali Sekizler, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklama da, Eskişehir'de dernek olarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri müşterek çalışmalar hakkında bilgi verdi ve ülke çapında ortak olarak yapılması gereken faaliyetlerin önemini vurguladı.


Kentsel Tesisi Yönetim Derneği Kurucu Başkanı Suat Sandalcı, Tesis Yönetimi'nin Türkiye genelinde ne durumda olduğu, hukuki alt yapının yeterlilikleri, sektörün sorunları hakkında hazırladıkları eylem planıyla ilgili olarak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek yakın zamanda gerçekleşecek olan fuar ve kongreler hakkında bilgi verdi.

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