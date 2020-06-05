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Kepenk açan helvacılar işlerinin açılmasını umuyor

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan helvacılar dükkanlarını açtı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde de bir dizi önlem alındı. Yaklaşık 3 ay boyunca kafe, restoran ve daha birçok işletme kapalı kaldı. Özellikle esnafı zor durumda bırakan bu süreçte birçok esnaf maddi sıkıntılar yaşadı. 1 Haziran'dan itibaren atılan normalleşme adımlarıyla birlikte uzun bir aradan sonra diğer işletmeler gibi helvacılar da dükkanlarını açtı. Eskişehir'in önemli değerlerinden olan helva dükkanları yeni normale geçişle birlikte rahat bir nefes aldı. Helvacı esnafı işletmelerinin kapalı kaldığı süre boyunca ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.



"Hastalık bitsin ve işimize bakalım"


Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde helva dükkanı işleten İhsan Uğurdak, yasak sürecinin bitmesinin kendileri için çok iyi olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 ay boyunca maddi sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Uğurdak, “Bu yasak sürecinin bitmesi bizim için iyi oldu. 3 aydan beri sadece biz helvacılar değil bütün esnaf zor durumdaydı. Korona virüsle mücadele sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi ve işlerimizin açılması bizim için önemli bir gelişme. Bu dönem boyunca çeşitli maddi sıkıntılarla boğuştuk. Dua ediyoruz ki bu hastalık tamamen bitsin ve işimize gücümüze bakalım. İlerleyen günlerde inşallah yüzümüz gülecek. Biz tedbirlerimizi aldık ve dükkanlarımızı açtık, ümit ediyorum ki güzel günlere kavuşacağız” diye konuştu.

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