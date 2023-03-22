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Kepez ve Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.


İnönü Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, Başkan Kepez ve Yılmaz'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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