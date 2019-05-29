Keşikbaş, "Üretim ekonomisine odaklanmalıyız"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2018 yılında Türk sanayisinin 500 büyük firmasının finansman giderlerindeki faaliyet karı içindeki payının yüzde 49,8'den yüzde 88,9'a yükseldiğini, sanayi firmalarının 2018 yılında elde ettikleri karın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırdığını söyledi. Kesikbaş, Türk firmalarının küresel ticarette rekabetin arttığı bir dönemde ihracata daha fazla ağırlık verdiğini de ifade etti.

“Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan çalışmada 500 büyük sanayi firmasının ihracatta kaydettiği yüzde 11'lik artışın yanında, katma değerde yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payının ve Ar-Ge yapan firmaların sayısının artığı bildirildi. Söz konusu 500 şirketin finansman maliyetlerinin ise önceki yıllarda olduğu gibi aşılması gereken bazı noktalarının bulunduğu ise ifade edildi.

Büyüme ve gelişme sürüyor

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, raporun çarpıcı tespitler içerdiğini belirterek, “2018 yılında 500 büyük firmanın finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı yüzde 49,8'den yüzde 88,9'a yükseldiğini görüyoruz. Bu demektir ki sanayicilerimiz karlarını finansman giderleri için ayırıyor ancak üretimlerine de yine elde ettikleri birikimleri ile devam ederek, üretmeyi, büyümeyi, gelişmeyi elden bırakmıyorlar. Bu anlamda tüm sanayicilerimizi gösterdiği üretim azmi için kutluyorum. Ülkemiz daha çok üretmeye devam etmelidir” dedi.

Bu başarının temelinde Türk sanayicisinin dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilme becerisini olduğuna dikkat çeken Kesikbaş, sanayicilerin bu becerisiyle farklı farklı sektörlerde uluslararası rakiplerine karşı mücadele gücünü her geçen gün biraz daha arttırdığını belirtti.

Global rekabette ise durumun eşitlenmesi gerektiğine dikkat çeken Kesikbaş, “Uluslararası firmalara baktığımızda raporda da çok net karşımıza çıkıyor; ülkemiz üretim ekonomisi her geçen gün artmakta. Yurt dışı firmalarının finans imkânları ile eşit şartlarda olmadığımız vurgusunu destekliyorum ancak biliyoruz ki finans imkânları, üretim ekonomisi orta uzunlukta pozitif hale gelecektir” diye konuştu.