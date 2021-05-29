Kesin Barajı alarm veriyor

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artması ve mevsim yağışlarının az olmasıyla birlikte Keskin Barajı'nın su seviyesi beklentiyi karşılamadı.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta yer alan Keskin Barajı kuraklıktan etkilendi. Hava sıcaklıklarının artması ve mevsim yağışlarının az olması nedeniyle su seviyesi beklenen düzeye ulaşmadı. Suyun geçtiğimiz yıllara oranla ciddi seviyelerde çekildiği görüldü. Farklı kuş ve balık türlerini içerisinde barındıran barajın son hali, çevrede yaşayan vatandaşları ve görenleri tedirgin etti.