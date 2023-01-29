Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan ve 23 yıl 31 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devriye görevi esnasında durdurulan M.A. isimli şahsın, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'silahlı yağma' suçlarından arandığı tespit edildi. İncelemelerde 23 yıl 31 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.